食環署擬裝CCTV監察石澳垃圾灣　議員批不治本

鶴咀海岸保護區旁的石澳垃圾灣臭名遠播，食物環境衞生署擬於該地安裝360度攝影機，監察被沖上岸灘的海上垃圾數量，加強清理。南區區議會社區事務及旅遊發展委員會今(8日)開會討論，有區議員批評設攝影機僅作監察之用，是「治標不治本」，無助改善海上垃圾問題！



南區區議會主席朱慶虹批評設攝影機無法解決根本問題。他指出，該海灣充斥垃圾的原因在於位置太偏僻，食環署就算執完垃圾亦難以運走，往往只能將垃圾入袋，然後堆起垃圾袋作罷，「好似執屋時淨係執乾淨個客廳，但將一包包垃圾堆在廚房同書房，冇解決問題」。他建議當局考慮改以陸路運走垃圾，加強清理效率。



區會副主席陳富明亦同意改善清走垃圾的方法才能治本，同時要求政府多加了解海上垃圾的源頭，改善「垃圾滿灘」現況。另一區議員林啟暉形容設攝影機「值得做」，因為可以密切監察垃圾黑點的情況，惟他強調當局務必做好相應的清理垃圾配套。



食環署代表韋金發承認，在環境條件不許可的情況下，當局只會將垃圾灣垃圾入袋，堆在灣上的臨時收集點。惟他強調上述做法只是短期措施，目前已委託顧問公司研究陸路運走垃圾的方法，於該地設置運輸帶運走垃圾亦是考慮方法之一。



另一署方代表劉偉祥表示，石澳垃圾灣位置偏遠，四周都是懸崖峭壁，陸上交通工具亦難以到達，對出海面亦經常風高浪急，以致垃圾清理行動主要安排於每年6至8月，即天氣、水流、風向、安全及技術條件配合下，方能經海路用船把垃圾運走，認為安裝攝影機有助監視現場環境，並作出合適跟進。



另外，食環署擬於大埔5個需優先處理海上垃圾的地點，包括汀角、沙欄、鹽田仔及馬屎洲、塔門(東)、塔門(西)，安裝360度攝影機。該署將於本周三(10日)到大埔區議會徵詢意見。

