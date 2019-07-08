替女客治療變碰胸吻嘴　六旬按摩師非禮罪成囚8周

六旬按摩師兼男店東替女客按摩治療時，涉嫌伸手入對方背心內觸碰其胸部中間及胸部至腋下位置，又捧着對方的頭強吻前額及嘴，被控一項非禮罪。涉案61歲被告曾慶成不認罪，早前經審訊後，今(8日)在九龍城法院被裁定罪成，裁判官明言被告違反顧客的信任，做出缺德行為，又斥他非禮後更曾做出「合眼嘟嘴」的惡心行為，判他入獄8星期。



辯方求情指，被告曾慶成早前需接受緊急心臟手術，身體漸差，需要覆診。辯方認為此案情節在同類案件中不算最嚴重，並呈上多封顧客為被告寫的求情信，讚他服務貼心，關懷病人，認為他在案中的行為與他平日言行不符。裁判官指，顧客因相信被告不會做出缺德行為才光顧他，故被告違反顧客信任才是本案嚴重之處。裁判官又斥被告：「不論幾多人為你講好話，但你一次違反顧客信任，都已經唔可以接受。」



裁判官裁決指，接納事主是誠實可靠的證人，而拒絕接納被告證供，指他證供漏洞百出，他一方面稱案發當日已和事主約好覆診日期，理應不用事後再致電事主，但當控方追問他為何事後多次致電給事主，他卻支吾以對，故不接納他沒非禮事主的說法。