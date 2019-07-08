研發機械人高清攝錄水底　科大團隊國際賽奪冠

創新科技成為近年大熱，機械人亦佔一席之地。香港科技大學一隊21人的機械人競賽團隊，上月前往美國田納西州參與MATE國際水底機械人大賽，擊敗美國、英國及瑞士等24隊國際知名學府的團隊，成功奪得全場總冠軍。



參賽的水底機械人名為Manta，設有約8個高清鏡頭，下水後可清晰看到水底情況，方便執行不同任務。負責領隊的電子及計算機工程學系工程教育副教授胡錦添表示，今年比賽有3大挑戰，包括需要採用無人駕駛、微型機械人管道檢查以及自動影像識辨系統，學生花半年時間上網搜尋資料等，成功研發一部設有可分拆微型機械人、重約20公斤的水底機械人。



團隊成員由不同年級及國籍的同學組成，包括印尼、菲律賓、南韓及香港學生，英語成為同學間的唯一共同語言。



科大今年第2年奪得比賽冠軍。胡認為，參加比賽只是第一步，冀比賽可帶來漣漪效應，不但可提高學生對工程的興趣，繼而鼓勵學生往後參與不同比賽及發掘更多興趣，同時透過由高年級生帶領同學，讓學生互相學習。有曾參賽的同學畢業後創立水底機械人設備的公司。