逃犯條例：警指有議員阻擋驅散　妨礙執行職務

有反對修訂《逃犯條例》的網民昨(7日)發起遊行前往高鐵西九龍站，入夜後示威者改為佔據彌敦道。警方今(8日)表示，在昨晚及最近的行動中，當警員向前推進進行驅散時，經常有個別立法會議員站在警方的推進缐前，阻擋警務人員，嚴重阻礙警員執行職務。



警方指，上述行為為議員本身、警員、傳媒及示威者帶來極大人身安全風險。警方樂意在合適時間向議員解釋警務工作，但這必須在不影響警方行動需要和成效的大前提下進行，而絕對不可能在執法行動期間，如驅散行動進行時，暫停行動向議員解釋。警方又籲傳媒在警方進行驅散時，切勿「零距離」貼近警察的推進線，以免發生危險。



警方提到，最近有不少示威人士未按法例要求通知警方舉行集會，不但在多處非法集結，更衝擊警方防線；示威人士亦多次佔據及堵塞道路，嚴重癱瘓交通，對公共安全及公共秩序構成嚴重威脅。警方有法定責任維持公共安全及公共秩序，在上述情況出現時，警方必需作出平衡考慮，採取適時及適當的行動確保公共安全及公共秩序。



警方又指，示威人士昨接近旺角一帶時，有人開始霸佔彌敦道，嚴重影響交通，警方遂晚上9時左右，在彌敦道與亞皆老街交界位置設立防線，呼籲示威者離開，但部分示威者拒絕聽從警方勸喻和警告，作出個別的暴力行為，加上警方留意到當區附近人流密集，並有大量橫街窄巷，難免增加現場安全風險，故決定採取驅散行動。