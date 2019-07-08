盛智文被追款7200萬　官令原告先存40萬保證金

兩名報稱居於澳洲的人士早前入稟香港高院，指現任團結香港基金理事盛智文於11年前曾口頭同意，在出售澳門的一些土地後，會分20%佣金給他們，他們現就事件向盛智文追討920萬美元(7200多萬港元)。盛智文今日(8日)向高院聆案官申請，要求2名原告須向法庭存入訟費保證金。聆案官聽取與訟雙方律師陳詞後，決定批准被告方的申請，下令原告要在今日起計28天內，向法庭存入40萬港元，否則訴訟便會被撤銷。



原告方今天聆訊時，在庭上讀出雙方往來書信，力指其申索並非子虛烏有。不過被告方就指，有關書信全無涉及被告本人，而原告所指的澳門路氹地段是新填海地，完成後澳門政府將之批租予美高梅，跟被告完全無關，指原告的申索全無理據。



不過聆案官就指，在決定是否下令支付訟費保證金的申請中，他不適宜就雙方證供強弱作出判斷。但基於原告並非定居香港，他們又沒有就其財務狀況提供充足證據，聆案官認為要他們支付保證金是合適做法。被告方要求原告要付56.3萬港元，作為截至案件第一次進行管理會議前的訟費保證，不過聆案官在衡量後，決定只需原告付40萬港元。