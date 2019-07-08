小學STEM先導計劃融入5G　師生玩VR探視消化系統

近年香港學校積極推動STEM(科學、科技、工程及數學)教育，隨着5G時代來臨，有電訊商與學校合作，推出5G STEM課程先導學校計劃。由電訊商向學校提供技術支援，以及5G設備的零件等作為教材，當中包括以5G植物護理裝置，可測試土壤的乾旱程度並自動澆水，再透過技術將資料上傳至雲端。電訊商表示，希望透過計劃讓更多學生認識5G技術。



計劃今日(8日)舉行啟動禮，是次計劃在招募期間共收到超過200間小學申請、大會評審團最後挑選18間學校參與，在下學年率先試行融入5G概念的STEM小學課程，參與的學校在下學年會撥出5至20小時課時教授5G及STEM課程，目標明年9月可供全港500多間小學申請參與。



計劃亦會於參與學校內擺放智能家居展櫃及展示5G設備，並會設網上平台，提供不同與STEM相關的短片予老師使用。在計劃下，不同公司亦提供相關教材讓學校選擇，「36 Technology」設計讓老師及學生一同透過VR(虛擬實境)技術，教授及學習知識教材，如講述消化系統的教材中，老師及學生戴上VR眼鏡，有如一同進入消化系統，方便教授。



「教械人編程教育」就設計5G動植物護理裝置及停車場停泊裝置等，讓學校應用這些裝置在校內園圃或停車場，學生可親身使用裝置，從而更認識5G技術。



另外，中國移動香港首席工程師鄭啟良表示，目前各營運商正與政府商討5G頻譜拍賣事宜，希望爭取底價可定得較低，而中國移動年底會就5G技術進行準備工程，初期會繼續使用華為產品。

