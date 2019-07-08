水吧男涉強姦　已婚事主稱曾與被告同居及後誕女

任餐廳水吧的32歲男子陳國禎，被指去年2月4日至5日涉在旺角的家中，兩度強姦一名已婚的前女同事，以及在違反她的意願下將她羈留在其家中。案件今午(8日)在高院續審。



事主X今午在屏風後作供，在內地出生的她2006年與港人結婚，2010年來港定居，約於2014年於茶餐廳工作時認識被告，其後成為情侶。她指，約於2014年因與丈夫關係出問題而分居，期間她與被告同居數個月，且其後更懷孕。但懷孕後，她發現被告變了，且一發脾氣便會打她，驚慌之下最終決定搬回丈夫的家，女兒於2015年1月出世，現已4歲。



X稱，搬走後與被告已沒有關係且已轉工，但有一次被告見到她在另一餐廳上班，此後不斷去找她，並約她見面及聲稱要見女兒；被告恐嚇她如不見面，會把女兒的事告之他人包括其家人，故X平均一個月會帶女兒與被告見面兩三次。



X續稱，案發當日下午被告致電她公司稱要見面，要她買衣服給他，否則會到公司找她，又稱會找她家人。她最終答允赴會並向上司請假兩小時，但見面後被告稱要回家處理事情，要X跟着他。到埗後她與被告進房，之後被告要她陪伴，不讓她離開。



X的上司及後致電問她為何仍未回來，她接電話並開始哭，被告即搶她電話收線並將電話掉向牆壁，之後不斷掌摑她的臉及推她落床，她不斷叫「唔好」及「好痛」，被告未有理會。她稱當時很擔心有人會致電，因怕電話再響被告會再打她。說到此時，X情緒激動且不斷嚎哭，最終法官暫停審訊，案件明天(9日)續審。