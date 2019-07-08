瑪嘉烈再多5病人帶耳念珠菌　專家稱已屬院內爆發

瑪嘉烈醫院早前公布有病人帶有耳念珠菌，今日(8日)最新公布再發現5名年齡介乎42至85歲、曾入住內科及老人科病房的男病人帶有耳念珠菌，但無感染徵狀。其中一名病人早前已出院，另外4名病人正接受隔離治療，情況穩定。



該院上月底出現本地首宗抗藥性耳念珠菌個案，涉及48歲男病人，上周四(4日)再證實出現第2宗感染個案，涉及59歲男病人，該兩宗個案的病人均曾於該院深切治療部及內科及老人科病房留醫，並有緊密接觸。計及今日最新公布的5名帶菌病人，整體感染人數增至7人。



瑪嘉烈指，會根據既定指引，對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，並加強執行感染控制措施包括徹底清潔及消毒相關病房、加強病人及環境篩查、嚴格執行接觸傳播防護措施，以及加強員工及病人手部衞生。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，累計7宗個案已屬院內爆發個案，而根據個案病發時間及曾入住外地醫院病史，估計較早前公布的59歲男病人是今次院內組群爆發源頭，不排除曾經有病人於深切治療部留醫時已帶耳念珠菌，情況穩定後曾轉往內科及老人科病房，當病房環境擠逼時，帶菌者的尿液或皮膚殘留在環境，隔離床病人一經接觸就有風險。



由於曾經入住外地醫院有機會將耳念珠菌傳入香港的醫院，何不排除瑪嘉烈稍後會公布更多帶菌個案，甚至其他醫院也有。他指，瑪麗醫院過往接收香港以外的病人相對較多，故自從醫管局公布耳念珠菌個案後，該院實施新篩查措施，由過往集中臨床檢查，擴至主動篩查一些曾到外地醫院接受治療，並而要留醫深切治療部或需接受骨髓移植等的高危病人，按患者病情抽取皮膚或痰液樣本作快速測試，一旦帶菌即安排隔離治療。