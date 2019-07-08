尖沙咀男子危坐大廈天台　對峙1小時被勸服

一名年約20歲、自稱任職社工的男子，今日(8日)晚上7時許，危坐在尖沙咀加拿分道8-12號嘉芬大廈天台，附近街坊見狀，擔心發生危險，遂報警求助。警方、消防及救護人員接報到場，其中消防員在大廈對開地面張開救生氣墊，並出動「飛將軍」戒備，警員亦登上天台展開游說。據悉，另有市民從網上得悉上址有人危坐，陸續抵達現場，在附近高聲勸喻事主珍惜生命。



直至晚上8時許，男事主終態度軟化，自行返回安全位置，他沒有受傷，惟仍由救護車送往伊利沙伯醫院檢驗。警方初步調查後，相信事件沒有可疑，案件列作有人在危險位置處理。



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