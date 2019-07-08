每日一片：巴士阿叔疑除鞋晾腳　爆粗鬧爆拍片乘客

愛護交通工具設施，人人有責。有網民昨日（7日）在Facebook群組「香港交通突發報料區」上載影片，一名中年阿叔疑在巴士除鞋晾腳，引起鄰座乘客不滿，罵戰一觸即發。阿叔更突然「爆Seed」用英文兼爆粗反擊，惹來網民怒斥「自私冇公德」。



事發在某巴士車廂內。從網民Willey Wong上載的片段可見，一名赤腳中年阿叔，當時一個人霸兩個位，將個人物件放在隔籬座椅上。鄰座乘客疑睇唔過眼其除鞋晾腳行為，與對方理論掀罵戰，二人均用手機拍下過程。



乘客怒斥阿叔：「你有冇公德心呀，知唔知咩叫公德心呀？」阿叔似乎毫不覺得自己有問題，反問拍片乘客：「你有冇公德心？」更「爆Seed」以英文斥責對方：「Behave yourself，anyone gonna see for that？Fxxk you！（檢點啲，邊個見到呀？）」又不甘對方責備，爆粗發難：「收聲啦！X你老X！」



拍片乘客聞言立即嘲諷對方，「收聲啦，講粗口好勁呀？」阿叔即謂：「咩都講得！粗口都得！」拍片乘客事後在貼文表示：「最後咪又係要放番隻腳落嚟，自己唔啱仲要大大聲，以為誰大誰惡誰正確？」又指自己本來好聲好氣勸告對方，惟對方卻「扮嘢」講英文。



網民看過事件，大讚拍片乘客出聲指摘，「香港好在有你哋啲年青人。」又有人炮轟阿叔不知公德為何物，「讀咁多書都唔識得分甚麼是公德心」，「公共交通除鞋，冇公德自私行為。」