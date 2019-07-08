政Whats噏：南區區議會流會　建制派補鑊

南區區議會上周召開大會卻因法定人數不足而流會，當時大部分建制派議員齊齊缺席，事後遭民主派批評逃避討論撤回修訂《逃犯條例》修例動議。多位建制派區議員趁今日(8日)開社區事務及旅遊發展委員會會議，否認逃避開大會，解釋嘅理由更五花八門，連病假事假都出齊。睇嚟佢哋係想補鑊啫！



南區區議會副主席陳富明、林玉珍、歐立成、張錫容、麥謝巧玲、朱立威、林啟暉同陳家珮，齊聲否認上周刻意缺席大會。代表發言嘅林玉珍話，當日上述區議員缺席原因包括生病告假、公務在身、午膳時接到緊急來電而離場處理急事等等。林多番強調建制派無必要為咗避談撤回修例動議而「製造」流會，同時指當日缺席嘅建制派區議員亦對流會一事感到非常遺憾。



林又指得悉近日社會有聲音指當日缺席嘅建制派區議員是「故意、集體製造流會」，佢形容上述說法並非事實，「有人話我哋唔想討論某一議題而流會，但我哋覺得無必要或需要而唔講呢啲問題！」



上周四(4日)南區區議會大會原定討論由民主派區議員提出撤回修訂逃犯條例議程、葛量洪醫院同瑪麗醫院重建計劃等多項議程。惟當日到咗大會開會時間，僅有主席朱慶虹同5名民主派議員在席。當主席宣布等15分鐘後仍冇足夠法定人數，最終宣布流會。

