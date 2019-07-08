政Whats噏：社會撕裂　錢大康倡設平台搵出路

反對修訂《逃犯條例》行動持續咗一個月屢爆衝突，撕破咗香港光鮮嘅外衣，將所有深層次矛盾同年代分歧暴露人前，未來路向應該點樣走，無人敢定調。香港浸會大學校長錢大康今日(8日)向浸大學生、同事及校友發電郵，話自己心情沉重，見到家園動盪實在叫人心碎，因此提出三大問題點出困局所在，雖未有答案提供，但「獻計」提倡成立青年對話大平台，為社會搵出路。



錢大康喺電郵內提到，自己心情從未如此沉重，示威者中不乏年輕人同父母，起初見到失蹤、恐懼同憤怒，之後睇到絕望、肢體衝突同仇恨。佢強調不論政治立場如何，見到家園動盪實在叫人心碎，當前急務係不同政見陣營停止責難，示威者要冷靜，施政者打開心扉，一同為香港尋求解困方案。三大提問，包括點解社會走向極端、互相敵視？點解年輕人再努力拚博都滿足唔到基本渴望？點解年輕人願意不惜盡毀前途都要提出訴求？



佢認為呢啲問題係不可迴避，必須尋根究柢，先可以明白困局嘅根本，再搵出解決方法，建議由理性開明、受年輕人信託、非政治人物經成青年對話平台，讓社會了解年輕一代心聲，以年輕人視角去審視社會議題，停止抗爭，打開對話，建立互信。



關心學生嘅仲有入過「熱廚房」，曾做過食物及衞生局副局長同特首辦主任嘅港大醫學院院長梁卓偉，佢都喺社交媒體發文，提到自己都係學生宿舍志新學院嘅院長，上周同學生傾6月政治浪潮時，發現有人支持「勇武派」，有人堅持「和理非」，各有各理由，佢身為「長輩」就盡量代入聆聽者嘅角色，外表睇落冷靜，實情係內心五味紛陳。佢大嘆曾經喺政府工作，自然明白官方難處，但都唔可以忽視年輕人嘅立場。



之後佢去咗北大前校長蔡元培的墓前憑弔，憶起蔡校長以「思想自由，兼容並包」嘅理念改革北大，時至今日大學學生會拒絕同特首會面，有同學喺校長室貼上示威標語，有研究生喺衝擊立法會當晚解下口罩，令佢不斷問佢嘅責任係乜？如果蔡元培今日喺香港，又會有點樣嘅決擇？



社會局勢緊張，市民嚴重分歧，都唔知點先可以修補。正所謂冰封三尺非一日之寒，要溶冰先要搵到個溶點，政府繼續冷待市民，困局勢難破！





