殘障生成咖啡師　憑努力創出新路

殘障生只要努力向上，也可創出新路。先天有腦麻痹的李諾晞，長期要使用拐杖走路，手部肌肉力量不足，但她無懼限制，發展多重興趣，早前更考獲咖啡師一級證書。面對文憑試即將放榜，她不敢寄予厚望，打算升讀西式廚藝相關課程，為將來經營咖啡店的夢想踏出第一步。



現年19歲的諾晞，剛畢業於香港耀能協會賽馬會田綺玲學校。或許自小在特殊學校讀書，同學們各有不同特殊學習需要，她甚少因為自身障礙而感到不快，但因要借助拐杖走路，姿態搖晃，難免會引來途人奇怪的目光，諾晞笑言會「眼睥睥」回望有關途人，「擊退」他們。



諾晞應考文憑試中文、英文、數學及通識科四個核心科目，並修讀健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技科。由於手部肌力不足，寫字較慢，她應考時有申請特別安排，包括加長考試時間及放大考卷，但仍有數份考卷未能及時完成。



她自言最喜歡應用學習課程「甜品及咖啡店營運」。諾晞指課程包括學習沖咖啡，由於調配咖啡的工具較易操作，加上可因應環境坐着沖咖啡，適合手部協調不佳及無法長時間站立的她，現時沖咖啡已成為她的新興趣。



自從選修「甜品及咖啡店營運」後，她便愛上了朱古力牛奶咖啡，了解到咖啡不止「齋啡」般苦澀，可以混合咖啡的甘苦和牛奶的香甜。她笑言，「只要唔好咁夜飲就得，唔係會瞓唔着。」她對文憑試成績未抱有很大期望，計劃升讀香港專業進修學校的2年制旅遊業管理高級文憑（西式廚藝）課程，進修咖啡調配及廚藝。



諾晞的爸爸喜歡品嘗咖啡，2人經常分享「咖啡經」。她在修讀應用學習課程時已考獲由咖啡協會發出的一級證書，夢想將來可以與父母一同經營咖啡店，售賣由她親自沖調的咖啡及製作的芝士蛋糕。

