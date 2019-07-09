逃犯條例：修例紛爭撕裂香江　零售旅業首當其衝

連串示威衝擊零售業，商舖議價空間倍增。有商舖物業代理分析，社會氣氛緊張、旅遊旺區相繼爆發示威及內地遊客暫緩來港消費，均對零售及餐飲業帶來嚴重打擊，令不少業主態度軟化，相信舖租議價空間由以往百分之五，倍增至百分之十，如示威行動持續至九月仍未有緩和迹象，零售寒冬或於明年初重臨本港。



美聯工商舖行政總裁黃漢成指，修訂《逃犯條例》引起社會撕裂已令港人無心消費，加上近期示威地點全是旅遊旺區，如銅鑼灣、灣仔及尖沙咀等地，食肆及零售店首當其衝，不少內地人得知本港示威不斷紛紛暫緩來港，對零售業打擊更大，直言：「唔好話遊客，香港人約食飯都會避開呢啲地方啦，咁佢哋啲生意有咩辦法唔差？」



黃續指，業主暫不會即時減租，惟對於收取租金的態度明顯軟化，議價空間增至現時百分之五至百分之十，並說：「業主都感受到唔對路，有時仲同我哋講有實客，租金可以慢慢傾。」被問及本港會否再度出現零售寒冬，黃認為，示威者以年輕人為主，現正值暑假，相信示威浪潮會持續至九月，相信大部分商戶均會繼續經營至聖誕新年的銷售旺季，如屆時社會及經濟環境仍未有太大改善，預計零售寒冬或在明年年初出現。