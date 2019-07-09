東方日報A1：持續示威嚇怕投資者　政界冀速懲示威搞手

經濟前景不明，置業願望落空，政治爭拗加上修訂《逃犯條例》引起社會動盪不休，令港人的消費意欲直插谷底。有大學昨公布今年第二季兩岸及港澳消費者信心指數的調查，顯示六大類別包括購買房屋、投資股票及物價狀況均處於「信心不足」的水平，整體指數更跌至七十七點七分，較去年同期勁挫一成，成為近五年的最低水平。有經濟學者明言，連串示威浪潮不但影響旅遊零售業，更已拖累國際投資者對本港的信心，紛紛暫緩新的投資項目，一旦示威行動持續數月，估計本港今年或出現零經濟增長，甚至是負增長劣境。



香港城市大學自○九年起，按季調查兩岸及港澳消費者信心，信心指數以二百分為滿分，並以一百分作為分界線，高於一百分顯示受訪者「頗有信心」，低於一百分則顯示受訪者「信心不足」。昨發布今年第二季的數據是在今年五月卅一日至六月卅日期間調查，以電腦隨機抽樣及電話訪問形式查詢收集，共訪問一千零五名香港成年人。



調查結果顯示，消費者整體信心指數按年下降百分之十點五，僅得七十七點七分，是近五年以來新低；按類別劃分，受訪者對經濟發展的指數錄得最大跌幅，按年下跌百分之廿三點五；其次就業狀況，下跌百分之十六點四；雖然購買房屋指數在第二季錄得按年升幅，惟相關的指數評分為五十一點一分，是所有項目中最低評分，顯示港人對購置房屋的信心明顯不足。



至於消費者對未來一季展望，結果顯示經濟發展指數評分為七十二點五分，按季下跌百分之十九點一，顯示港人對未來三個月經濟發展的狀況頗為擔憂。負責調查的城大管理科學系分析指出，指數有明顯下跌，反映很大程度是來自香港市民對經濟發展和購買房屋的信心不足，亦與近期政治局勢不穩定有關。



珠海學院商學院院長何濼生認同相關調查結果，指修訂《逃犯條例》引發連串示威在金鐘、灣仔及尖沙咀等旺區持續爆發，令旅遊及零售業首當其衝，又指現時示威行動已影響國際投資者信心，紛紛暫緩在港增設投資項目，「做生意梗係睇穩定性，香港咁亂，係我都唔投資，睇定啲先啦！」



對於今年的經濟預測，何濼生指出，撇除中美貿易戰的影響，估計經濟表現最好亦只能有百分之一增長，如示威浪潮持續至年尾，就可能會出現零增長，甚至是「負增長」的情況。



「二十三萬監察」發言人王國興亦指，本港現時置業難及經濟發展停滯不前的環境下，港人消費意欲自然大減，加上修例引起的社會動盪，連遊客亦不敢再來港消費，要求港府依法治港，盡快將示威搞手繩之以法，始能有望社會恢復和平，振興經濟發展。



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