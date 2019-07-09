探射燈：最多長者地區　黃大仙無急症服務

醫管局轄下18間公立急症醫院，並非平均分布在18區。九龍城及黃大仙區至今仍無醫院設急症服務，救護車須跨區將危急病人送到廣華醫院、伊利沙伯醫院或聯合醫院。食衞局2016年提交立法會的文件顯示，擁全港最多長者人口的黃大仙區，每年有約2.9萬宗召喚救護車送院個案，由接獲召喚至救護車抵達醫院急症室平均需時50分鐘。醫管局雖計劃重建區內的聖母醫院，惟該院只提供非緊急服務，無意加設急症室。換言之，居民最快要等5年待啟德醫院落成，始能於區內看急症。



黃大仙區議員胡志健指出，區內不論政府或私家夜診服務均匱乏，長者如半夜感不適，迫於無奈只能跨區到其他醫院急症室求診。「好多個案其實唔嚴重，分流後要等7至8個鐘，捱到天光又畀醫生叫返去聖母醫院睇街症，部分老人家唔想等，寧願唔睇。」對於醫管局表示在聖母醫院重建完成後，會將夜診由晚上10時延長至午夜12時，胡認為無回應居民訴求，又指該院在醫管局接手前一直有駐院醫生提供通宵診症，促當局盡快恢復有關服務。「冇理由一方面加收費叫人善用急症，一方面又逼人『濫用』。」

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