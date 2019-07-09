探射燈：醫護人手荒惡化　前線地獄式編更

醫管局上年度的全職醫生流失率達6%，創下11年新高，醫護人手荒愈趨嚴峻。食衞局前年發布醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告，估算至2030年，最差情況是本港將缺少1500多名醫生。人力資源捉襟見肘，公立醫院的醫患比例早已失衡，前線醫護人員面對「地獄式」編更、長工時成為常態，除了影響士氣，亦容易導致醫療失誤或事故。



醫生組織「杏林覺醒」成員、公院醫生黃任匡批評，臨床部門要爭取人手不容易，往往要在新年度以承擔新服務作為代價──新症不斷增加，舊症卻沒有減少，最終為職員徒添額外工作量，釀成惡性循環，去年九龍中聯網擬新設24小時「通波仔」服務而引爆的離職潮便是一例。他強調，若港府堅拒制訂清晰的人口政策，醫療政策繼續欠缺長遠人手規劃，醫管局所有服務承諾只會淪為空頭支票。

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