探射燈：長年丟空擺雜物　病房「起嚟做乜」

夏季流感高峰期將至，急症室及內科床位隨時再爆滿，惟多間公立醫院竟有病房空置多年。北大嶼山醫院病床至今只開放一半，部分病房淪為雜物房；天水圍醫院開幕兩年半只設32張病床，其中兩樓層更全層丟空。有病人因床位不足被催促出院，甚至在求診後苦候句鐘始獲轉送至其他醫院。立法會議員斥醫管局浪費公共醫療資源，無助紓緩醫院聯網床位爆滿。



「結果又係送去第二間，咁起嚟做乜？」在北大嶼山醫院急症科病房外，邱女士談及早前探病的經歷，顯得相當不悅，其親人曾於住院期間因急性肺炎被跨區轉送至葵涌瑪嘉烈醫院，「咁大規模嘅醫院，咁多病房唔開，反而將病人分流去其他醫院，最初唔係想方便東涌居民㗎咩？」75歲的馬先生亦有同類經歷，指年近百歲的母親近日因心臟衰竭及肺炎入院，亦一度被轉送瑪嘉烈醫院，惟院方並無交代原因，當日他辦妥轉院手續已是凌晨3時，身心俱疲，坦言有關安排折騰病人和家屬。



該院自2013年9月啟用，前年審計報告踢爆有大量病床及空間未啟用，部分服務亦延遲。但院方只於去年增設多40張病床至現時80張，僅達原定2016年全面投入服務的數目之一半。東網記者上周巡視，發現急症科病房已約80%滿，而醫院大樓的5、6樓則各有半層被丟空，部分病房被用作擺放雜物。



2017年1月起運作的天水圍醫院，空置情況更嚴重。該院設計可容納300多張病床，惟目前只有6樓1間綜合專科病房提供32張，同層另1間病房仍未啟用，指示牌被遮蓋。大樓5樓及7樓全層丟空，並以欄杆圍封，當中有空置病房卻長期開燈，心腦電檢部放有大量雜物。



黃女士上周因胸口痛於天水圍醫院留醫3日，出院時得知有大量空置病房，大感驚訝。「係咁催我出院，但又要我聽日返嚟做檢查！」她指住院期間病房均爆滿，床位難求，住院新症須轉往屯門醫院或元朗博愛醫院。前來探病的曾女士亦稱，曾因心律不正向天水圍醫院急症室求診，惟被院方安排轉至屯門醫院進行檢查，最終等候逾1小時始獲送上救護車。



翻查醫管局今年冬季流感高峰期公布的數據，北大嶼山醫院及天水圍醫院分別所屬的九龍西及新界西醫院聯網，相關醫院內科病床平均佔用率介乎99.7%至116.4%之間，而該兩間醫院則因不設內科病床而未有數字。換言之，若兩間醫院因病床不足而將病人轉院，其他醫院便要額外安排加開床位。



醫管局發言人表示，規劃和發展公營醫療服務及設施時會考慮多項因素，2019至2020年度天水圍醫院床位將加至共140張；並計劃在未來發展計劃內，使用毗鄰北大嶼山醫院的預留用地，展開該院第2期發展工作，以增設病床。



立法會議員郭家麒批評，醫管局在病床不足下仍將新病房丟空，是未有以病人福祉為優先。他指，當局常以人手不足為由拖延啟用設施和服務，惟實情是其早年推「肥雞餐」裁減醫生及關閉護士學校，以及港府就公共醫療撥款「封頂」等造成的惡果。

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