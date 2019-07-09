Dr.東：兒時患哮喘成年再復發　氣喘咳嗽每年求醫30次

空氣污染、天氣轉季等因素，都容易引起哮喘發作。Connie是哮喘復發者，約10年前患上感冒而引致氣管炎，及後經醫生確診後發現她是哮喘復發，更不幸是氣喘、氣促、咳嗽頻密等病徵在這幾年間頻密出現。現時她會定時更換和清洗床單和被褥、使用空氣清新機、出外佩戴口罩等，以減低發作的次數及嚴重程度。



Connie表示，她兒時曾患哮喘，在10歲時已痊愈，但自哮喘復發後便開展與哮喘戰鬥，醫生為她處方不同藥物，但仍未能有效控制病情，自病發後，每年需求醫20至30次。在約4年前更因一次感冒發高燒誘發哮喘須前往急症室求診，其後病情越趨嚴重。



她間中會因哮喘嚴重發作而入院，最近一次在去年年初，當時入院4天，其後仍持續出現咳嗽、氣喘等情況，只好每星期請假2至3天在家休息，她目前正使用的藥物，包括口服類固醇、吸入式類固醇、氣管舒張劑等，但病情仍未受控。



她表示，最近2至3年，氣喘、氣促、咳嗽頻密出現，尤其是在天氣轉變、轉季、空氣污染嚴重等致敏原時，更容易發作。由於呼吸困難，她即使步行稍長也會「喘哂氣」，因此平日步行，2至3分鐘便要稍事休息。

