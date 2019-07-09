Dr.東：食藥無法控制病情 嚴重哮喘患者須盡早求醫

哮喘病患者若使用氣管舒張劑及類固醇藥物後仍未能控制病情，便可能患上嚴重哮喘。有呼吸系統科專科醫生指出，出現嚴重哮喘的原因，是由於身體內的嗜酸性粒細胞「作怪」，當該細胞遇上致敏原時，會在肺部及氣管內引起炎症，導致氣管發炎，長遠更影響肺部功能；有研究更顯示，一半嚴重哮喘患者體內存有這種細胞，提醒患者用盡各類藥物都未能改善，應立即向專科醫生求診，盡早找出合適的治療方法。



哮喘可分兩類，包括內發性和敏感性，內發性哮喘多見於成年人，於年長時發病，一般與遺傳及過敏無關；敏感性哮喘則常見於兒童，部分有遺傳性，患者或家屬成員多有他過敏性疾病。當哮喘發作時，支氣管會收縮和產生分泌，呼吸時或帶有喘鳴和咳嗽，深夜發作的情況亦十分常見。



現時本港有近7萬人患有哮喘，是常見的慢性疾病，難以斷尾，需長期服用藥物控制病情。根據衞生署數據顯示，16年有113宗因哮喘而死亡的個案。



全球哮喘倡議組織GINA指出，當患者使用高劑量吸入式類固醇、長效氣管舒張劑、低劑量口服類固醇等藥物後，病情仍失控，便屬於嚴重哮喘。參考外國數字，約百分之五哮喘患者屬嚴重哮喘，即使按時服藥，仍無控制病情。另一項研究指出，嚴重哮喘患者兩星期內最少一次未能上班或上學達14%至19%，兒童入院機會率較非嚴重哮喘患者增加6倍，情況不容忽視。



呼吸系統科專科醫生黃琼英表示，醫學界近年引入了新型生物製劑，專門針對嗜酸性粒細胞所引發的嚴重哮喘，為患者帶來治療新希望。患者只需每8星期注射藥物一次，便可以紓緩病情。對工作和生活影響較小。她認為，如有需要可向專科醫生查詢，了解該種針對嗜酸粒細胞的治療方法，醫生評估患者情況後會安排抽血，作嗜酸性粒細胞測試，嚴重哮喘患者應與主診專科醫生商討，以了解自己的病情和接受適當治療。



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