網民熱話：好厲害！九巴車長當街表演體操？

近日有網民在荔枝角的美孚巴士總廠，拍到一名九巴車長以奇特的方式鍛煉身體，惹來熱議。車長工時長，一直是廣受關注的社會議題之一，不知該位車長，是否希望透過特殊鍛煉，改善體魄呢？



昨日（8日）中午十二時半左右，網民Tak Chan在Facebook群組「巴士的事討論區」上載了3張相，相中一名穿着九巴車長制服的男人，鞋子已脫掉放在一旁，雙手緊捉住寫有「不可阻塞」牌子的柱子，整個人凌空約一米，打橫呈水平平臥姿態，臂力驚人。發文者留言稱：「九巴車長好身手，唔通有特異功能嗎？」



網民亦紛紛調侃：「車長咁做嚴重違反咗地心吸力嘅定律」、「唔揸巴士都可以教體操」、「佢一定係跳鋼管舞高手」、「代表香港參加亞運體操都得喎」、「古墓派？」有人更笑問照片是不是要打橫睇。有網民則稱鍛煉身體好重要：「依家揸巴士真係慘」、「練咪得，其實做邊行都好都要有強健體魄。」



網民有話說：



王威：九巴外勤隱世高人多的是



Tata Dennis：依家流行街健



Man Bill：今時今日做巴士司機都要練體能



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