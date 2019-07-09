逃犯條例：認同張宇人應辭行會　鍾國斌嘲政府唔聽入去做咩

政府修訂《逃犯條例》引起的紛爭至今未平息，自由黨榮譽主席田北俊將矛頭指向行政會議成員，認為支持修例的自由黨主席張宇人、新民黨主席葉劉淑儀及資深大律師湯家驊應辭去行會成員職務。自由黨黨魁鍾國斌今早(9日)出席電台節目表示，認同張宇人應該辭去行會成員席位，因政府口頭上說會改變施政風格，但至今無實際行動，亦無回應社會訴求，堅持不用撤回字眼，導致市民每星期到不同地區遊行，反問假如政府不聽意見，「入去做咩，有咩幫助？」



對於張宇人暫時無確切回應會否辭行會席位，鍾指假如張堅持不辭任，黨內會再討論對策，但不會強迫問責，強調不是「逼宮」。



鍾又否認自由黨是「壞孩子」，指建制派不應該只說政府中聽的說話，強調現時不是與政府割席，只是希望社會好，又指部分建制派議員曾向特首提議成立獨立調查委員會，平息部分社會的不滿，但政府沒有回應。



他續指，不相信幾名行會成員辭職能夠輕易扭轉社會氣氛，但假如能夠重組行會，吸納不同光譜的聲音，日後推行政策就不會一面倒。他稱香港現時出現了很大問題，令原本已經下行的經濟更加危險，長久下去必會影響旅遊業，繼而拖累其他行業，屆時「香港無運行」，假如這種情況出現在外國，政府官員不辭職都會改組，反問香港的問責制是否仍然存在。