逃犯條例：林鄭月娥認完全失敗　指修例已壽終正寢

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威和流血衝突，特首林鄭月娥今早(9日)承認政府修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，原因是政府工作做得不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度有偏差，所有相關工作已徹底、全面地停止下來，重申修訂《逃犯條例》草案已壽終正寢，「The bill is dead」。



她重申，政府從無為6月12日在金鐘的集會作任何定性，亦不存在任何定性會影響日後的檢控工作。她指，檢控工作由律政司落實和作決定，律政司司長的檢控工作不受她和警務處處長的說話而影響，檢控工作需視乎證據、法律、檢控守則和勝訴機會。



對於有人要求不追究和特赦所有涉嫌違反法律的人士，她表示有關要求違反香港法治精神，任何人士包括行政長官亦不該干涉警方的調查工作、律政司的檢控工作，以及法庭的裁決工作。



至於監警會日前提出對衝突進行主動審視工作，包括釐清6月9日至7月2日的大型公眾活動的事實，還原真相，以及警方所採取的相應行動，而當中有何缺失和建議，監警會承諾6個月內提交報告，報告會公開。她呼籲參與事件的警務人員、記者和示威者積極提供資料。她認為上述回應切實可行，希望社會放下爭議，給予空間讓她和政府和香港走出困局，和避免再出現大型抗爭行動。



有記者追問會否為修例事件下台，林鄭指，下台不是一件簡單的事，自己仍有熱誠和承擔為香港服務，希望港人給予機會及空間。她自稱為人較感性，因而在修例事件中未能正確評估，再次真誠致歉。林鄭指，個別市民做出傷害自己的行為，她感到相當痛心，已接觸機構協助，盡力減低社會負面情緒。



另外，政府表示，行政會議於本月16日起暑假休會，8月27日始復會。