升中派位：鮮魚行83%派首三志願　混血生派真光母喜極而泣

中一派位今日(9日)揭盅，大角咀鮮魚行學校49名學生約40名學生被派獲頭三志願，比率高達83%。校長施志勁表示比率與往年相若，形容放榜如同競賽，有輸有贏，勉勵派位結果未如理想的學生悲傷過後振作，盡力解決難題，「除咗追求知識，亦要學會克服難題」。



菲律賓及巴基斯坦混血學生SHEEMA HUSSAIN獲派第一志願真光女書院，母親喜極而泣，坦言對派位結果很滿意。HUSSAIN亦坦言自己為好成績付出了很多，連周末亦回校溫習。她希望日後能成為督察，發展所長。



學生任耀華獲派第二志願觀塘瑪利諾書院，感到滿意。他表示雖未獲派第一志願伊利沙伯中學，但曾到瑪利諾書院參觀，很喜歡學校環境，校風亦很好。他希望日後能夠順利入讀大學，畢業後成為警察，「暴動令社區很混亂，所以想(成為警察)維持秩序」。



任媽媽非常滿意派位結果，表示一家四口曾居於面積僅120呎劏房，全家靠爸爸每月約1.2萬港元收入維持生計，坦言劏房居住環境影響到子女學習，「兩姊弟會爭位溫習，會發小脾氣」。她又指自己在衣、食方面都會「慳得就慳」，從未到過外地旅遊，希望將資源全留給子女學習之用。