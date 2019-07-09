升中派位：油天小學校長稱理想　家長嘆過程勞累

升中派位結果今早(9日)出爐，今年獲派第一志願及首三志願比率均創6年新低，後者僅87%，較上年度低2個百分點。油蔴地天主教小學今年有86.8%學生獲派首三志願學校，獲派首志願達75%，最多男生獲派聖芳濟書院及九龍華仁書院，女生多派真光女書院及伊利沙伯中學。不少學生收到派位證時表現興奮，與同學互相祝賀，更有女生喜極而泣；亦有派位結果未如理想的學生難掩失落神情。



陳太為兒子獲派第一志願聖芳濟書院感到開心及感恩，她本已預備一旦派位不理想就帶兒子到幾間學校叩門，她指選擇聖芳濟書院因兒子較文靜，她亦考慮讓兒子讀國際學校，稍後與家人商量。何女士的女兒獲派嘉諾撒書院，是自行分配學位階段的首選。她形容為女兒預備升中的過程非常緊張勞累，因心儀學校的學位少，又不設叩門學額，她為女兒報考作準備，包括蒐集英文資料練習面試等，今本預備一大袋文件，準備到6至7間學校叩門。



區同學獲派第二志願伊利沙伯中學，她感非常滿意。她承認昨夜緊張得睡不穩，直言預備過程辛苦，高峰期要整日溫習，現得償所願獲派好學校，將會與同學吃大餐慶祝。



校長余佩琴稱今年該校獲派首三志願比率略跌，相信與家長選校策略及學童人口上升有關，但整體尚屬理想。明年教育局會推行新安排，提早通知家長自行階段的結果，余認為對家長是好事，可及早安排；但亦憂慮部分學生知有學校錄取後會鬆懈學習，校方會研究應對方法。