逃犯條例：林鄭認衰願與學生公開對話　將改革諮詢委員會

政府修訂《逃犯條例》引起多場紛爭，更有意見認為支持修例的行政會議成員應辭去職務。特首林鄭月娥今早(9日)指，會加強行會成員收集意見的功能，包括行會成員應各自負責接觸不同群體，然後向特首反映各界意見。



她續指，目前用以收集民意的諮詢委員會，已追不上今日要求，需要全面改變。政府會組建更多互動開放平台，供不同持份者暢所欲言。政府會檢視現行大部分諮詢委員會的工作範圍，尤其青年發展委員會，需要大幅改變組成及運作模式，工作會立即展開。



另外，對於她早前曾提出與大學學生會，以小規模形式私底下坦誠交換意見，但多間學生會均不贊成閉門會面，她指願與學生代表進行無前設的公開對話。



林鄭又稱，從5年前的佔中到今日反修例，都反映社會有很多深層次問題，政府不可以視而不見，應找出問題癥結，對症下藥，期盼可以修補社會撕裂。她又認同以民間力量，設立開放平等的對話平台，令各方可以放下紛爭，理性協商逐步解決爭議，緩和現時緊張的社會氣氛。由於社會意見是民間主導，政府不會主動委任任何人進行組織工作，但如有需要，她和政府官員樂意參與。