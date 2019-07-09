屯門公園色情表演擾民　區議會通過取消自娛區

屯門區議會今日(9日)召開大會，會前多個團體針對兩大議題示威，包括主席梁健文拒絕在區議會討論《逃犯條例》修訂，及屯門公園自娛區的噪音和色情表演問題。會議最終在沒有議員反對下，通過要求康文署取消公園內自娛區的議案，並將意見交予康文署，惟仍待署方決定是否取消。



民主派、建制派和地區團體會前分別提出取消屯門公園自娛區、加強執法等訴求，並互相指摘對方當初支持成立自娛區。工黨譚駿賢指上周「光復屯公」活動可見市民對公園現況的不滿，惟修訂遊樂場規例需時，要求康文署推短期措施。工聯會陳文偉稱，自娛區設立時的共識是表演不准用揚聲器，可惜現已變成「擴音機、收利是、跳艷舞」，批評政府多年來沒有認真處理，顯得區議員「廢廢哋」。



康文署回應指修訂遊樂場規例的程序已交到立法會，修例前會聯合警方加強規管，務求控制屯公內的曲藝表演行為，對取消自娛區則持開放態度。警方解釋上月收到公園內有色情表演的投訴，但要調配人手處理反《逃犯條例》的示威活動，故未有足夠人手跟進。



另外，8名民主派區議員聯署去信區會要求商議修例但遭梁拒絕，他們感憤怒及強烈譴責梁。梁健文在會上解釋，政府早前已宣布暫緩修例，認為沒必要繼續討論；而他與其餘17區議會主席聯署支持修例的聲明是以個人名義參與。惟民主派區議員何杏梅、黃麗嫦、江鳳儀等要求在會上讀出有關聲明，建制派陳文偉、巫成鋒、龍瑞卿等不滿，斥民主派不按議程發言。

