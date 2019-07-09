升中派位：家長帶子赴四校叩門　料7成機會成功

升中派位今日(9日)放榜，今年獲派首三志願的滿意率創6年新低，不少派位結果未如理想的家長均忙於四出到心儀學校叩門。在油尖旺區的Band 1學校中華基督教會銘基書院，便陸續有家長和學生抵達叩門。



薛太的兒子獲派第5志願，今日預備帶兒子到4間學校叩門，包括原排首三志願的九龍華仁書院及銘基書院。她指，早對派位結果有心理準備，估計兒子有7成機會可叩門成功，自己亦盡量以平常心面對，盼不會對兒子構成太大壓力。



就讀地利亞英文小學的黃同學獲派第14志願，在父親陪同下到銘基叩門。黃父坦言，對派位結果有點失望，「都無辦法要面對，試吓(叩門)啦！」他指，女兒在校內成績屬中等，若叩門失敗，會選擇升讀直資的地利亞修女紀念學校(吉利徑)。於塘尾道官立小學就讀的朱同學獲派第3志願，但因很希望入讀首選銘基，故仍前來叩門，為求叩門成功，他特地在網上熟讀該校資料，又請教小學老師叩門需知，惟信心只得一半半。



沙田區Band 1名校沙田蘇浙公學亦陸續有家長陪同子女前來叩門。居於大埔的佘太與兒子到沙田跨區叩門，她指兒子雖獲派第一志願，但認為該校等級與蘇浙公學「仲係差好遠」，稱沙田區教育較好，有助兒子學習。她計劃再到4間學校叩門，不排除會安排兒子出國留學。



吳太的兒子獲派第三志願，是一間中文中學。吳太認為英文中學對兒子學習有幫助，加上認同蘇浙公學的辦學理念故前來叩門，但認為獲取錄機會「一般般」，並考慮繼續到其他學校叩門。