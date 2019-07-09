醫生巴士摸15歲女臀判社服　官嘆可惜指被告年輕有為

年輕男醫生前年乘搭巴士時，被指伸手入一名15歲女生的校裙內捏臀非禮，因而被控非禮罪，男醫生否認控罪，辯稱自己不是犯案者，案件經審訊後，早前被裁定罪成。案件今(9日)在九龍城法院判刑，裁判官斥被告沒有悔意，直言本打算判他入獄3星期，但考慮到他是年輕有為的醫生，法庭亦感到可惜，故決定伸出仁慈之手，判他240小時社會服務令。



辯方求情稱，27歲被告劉嘉駿自中學起已積極參與義工活動，一直以來勤奮努力，考獲好成績，他在公立醫院任職，原意是幫助窮困的人，但在本案後被醫院管理局停職，已獲很大教訓，日後會避免在多人的地方做令人誤會的姿勢，希望法庭給他機會服務社會。



裁判官謂，感化官指社服令對被告幫助不大，認為他不適合社服令，反問辯方：「被告話冇非禮，冇非禮，又點做冇薪服務？」辯方解釋，社服令可警惕被告和公眾，報告大部分內容都對他有正面評價，又指被告本打算投身專科工作，但機會已因本案而降至零，對他已是極大懲罰，希望法庭判他社服令，讓他繼續做醫生。



裁判官指公共交通工具上發生的非禮案，一般都會判監，加上事主仍未成年，案發時穿着校服，以上兩項均是加刑因素，法庭需保護乘搭巴士的女士。此外，被告不認罪，令事主需上庭作供，憶起難堪經歷，法庭原打算判監，但考慮到被告仍年輕，病人亦對他有好評價，法庭亦感可惜，最終判他社服令。