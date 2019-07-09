睡眠窒息患者術後易有心血管病　中大倡術前評估

阻塞性睡眠窒息症發病率愈來愈高，患者亦較易患上心血管疾病，惟大部分人患上卻不自知。香港中文大學研究發現未被識別的嚴重程度阻塞性睡眠窒息症患者，進行任何手術後患上心血管疾病的風險，為一般人的兩倍，尤其是心肌梗塞。中大建議所有病人接受手術前先進行睡眠窒息症評估，術後及早作出干預治療。



中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，阻塞性睡眠窒息症在中年男性發病率為5%，女性是2至3%，隨年紀增長發病率愈高。患者因為上呼吸道於睡眠時受阻致缺氧，易出現心血管疾病。肥胖、年長、飲酒、吸煙及下顎較短小的人都是高危一族。



中大聯同世界各地的專家進行一項全球首項研究，分析未被識別的阻塞性睡眠窒息症患者在術後出現心血管問題，各地招募共1218名45歲或以上病人，他們未確診睡眠窒息症，但經評估後有高風險因素，他們均非接受心臟病手術，術前接受睡眠測試。



結果發現當中7成病人確診阻塞性睡眠窒息症，11%人屬於嚴重；五分一人術後30日都有心血管問題，包括心肌梗塞、心衰竭、血栓、心房顫動或中風等，嚴重程度患者出現心血管問題機率最高，達到30%；非患者患心血管疾病機率有14%。中大麻醉及深切治療部學系教授陳德威表示，如果患者接受日間手術即日出院，欠缺監察會更危險，外國不時有病人術後不久猝死個案，或與睡眠窒息症有關。



陳解釋手術會用麻醉藥、鎮靜劑或術後止痛藥均會抑制呼吸，加重睡眠窒息症病情。團隊建議一些非緊急手術病人，術前可先進行簡單的睡眠窒息症問卷篩查評估，僅需數分鐘。若確認屬高風險病人，可先做睡眠測試後才做手術，術後及早用氧氣治療或正氣壓治療，減低併發心血管疾病風險。目前不少公立醫院已為做手術病人進行篩查。