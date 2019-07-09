欠張松橋貸款未還　星美大股東覃輝遭追1.65億

上市公司港通控股及渝太地產的董事會主席、有「重慶富商」綽號的商人張松橋，去年向另一上市公司星美控股的大股東覃輝借款1.5億港元。張松橋其後將這筆欠債轉讓予一間海外公司，由於覃輝無按貸款協議依期還款，海外公司遂於昨日(8日)入稟高院追討，涉及的本金加上滾存利息，金額現已超過1.65億港元。



本案原告Great Panorama International Limited，其註冊地址位於英屬維爾京群島，被告則為覃輝。原告在入稟狀表示，張松橋在去年6月26日，以月息兩厘向被告借出1.5億港元，限期3個月後連本帶利清還。雙方貸款協議訂明，張覃僅是以朋友關係借錢，表明張並非從事放債業務。



原告表示，後來被告並無按協議在3個月內向張松橋還清貸款，僅清還了部分利息，本金則分毫未付。張松橋因此在今年6月，將此筆被告欠他的債項轉讓給原告。原告其後出律師信向被告追討，但始終不得要領，原告因此決定入稟追討。原告表示截至昨日入稟，本金加利息總數為1億6530萬港元。它現要求法庭頒令，要被告清還上述金額，再加上還款前續累積的利息。