醫療中心電腦有黑客入侵　7544病人資料被封鎖

一間私營醫療中心的病人資料疑遭黑客加密封鎖。私營醫療中心「Q9 Orthopaedic and Spine Centre」電腦系統於5月20日疑遭黑客非法入侵，其電腦內以PDF檔保存的紀錄和文件被非法掃描和儲存，當中包括病人姓名、電話號碼、身份證號碼、地址、出生日期、醫療中心註冊號、診斷和治療紀錄和藥物紀錄。



中心表示，受影響的病人有7544名，事發後中心已全面檢查電腦系統，採取措施防範進一步攻擊，並向警方求助和將事件通報予個人資料私隱專員公署。中心指暫沒顯示病人資料被盜用，中心已刪除電腦中以pdf格式掃描和保存的所有紀錄，有7068名病人的資料完好保存在病歷系統中，但有476名病人的醫療紀錄以PDF檔儲存，因而無法讀取。



中區警署回覆指於5月20日接獲中區一醫療中心一名姓李女職員報案，指其中心電腦系統內的文件被加密，懷疑系統遭黑客入侵。報案人要求備案及會自行跟進補救。



香港個人資料私隱專員黃繼兒表示，已收到涉事醫療中心的資料外洩事故通報，當中涉及敏感的個人資料，私隱專員已展開循規審查。