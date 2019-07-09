前「豪宅大王」洗黑錢案　唯一認罪被告秦礎成囚21月

前「豪宅大王」秦錦釗被指串謀他人，涉嫌利用內河商船及貨櫃走私電子產品及冷藏品等貨物往內地，涉嫌與他人洗黑錢，與另外5名男女同被刑事檢控，秦錦釗等5名不認罪的被告早前獲判無罪。而案中唯一認罪的被告秦礎成，今(9日)在區院被判囚21個月。



辯方求情指，被告育有1名6歲女兒，其妻因此案與被告離婚，其年邁母親亦受病患困擾及擔心被告，在數月前離世。辯方指，案發至今7年，被告2015年遭起訴，相隔4年才面對審訊，此段時間對被告的心理、經濟及家庭均造成壓力，辯方並替被告呈上其醫療報告，顯示被告有抑鬱徵狀。而被告期間沒有放棄且努力更生，不但以散工維生，亦往考取小巴執照等，重申被告有悔意，望法庭輕判。



法官判刑時指，接納本案屬有組織罪行，沒有證據顯示被告對策劃知情。而案中其他不認罪的被告早前均被裁定無罪釋放，此或令被告感到委屈或司法不公，但提不提證供起訴乃控方權利，法庭不能干預，惟法庭可酌情減刑一個月，以減輕其受委屈的感覺。



法庭考慮到被告沒有案底、非案中主腦、涉案貨物價值不明、沒有證據顯示被告有所得益及被告因案件受困擾7年等，對被告格外仁慈，給予被告較多的量刑扣減，最後判被告入獄21個月。