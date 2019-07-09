水吧男涉強姦　辯方指女事主5年前懷被告骨肉

任餐廳水吧的32歲男子陳國禎，被指去年2月4日至5日涉在旺角的家中，兩度強姦一名已婚的前女同事，及在違反她的意願下將她羈留在家中。案件今(9日)於高院續審，女事主X出庭作供。



X指當日被告在房內首次強姦她後曾出房吸煙，她趁機用手機軟件WhatsApp錄音向丈夫求救及找紙筆寫上「救命」及「在7樓」等字眼並丟到街上求救，更以被告電話致電丈夫叫他報警，其後被告回房後即收線及刪除通話紀錄。被告以為她報警及不斷拳打和推她下床。



X稱被告其後有替她脫衣擦藥酒，及後又再強姦她。X假稱肚餓要被告買外賣，她乘機逃走，但因驚慌故逃躲於天台良久才離去。辯方其後盤問X，表明被告確承認曾打X及毀她手機，但沒有強姦她。律師直斥X扮受害者，但案中受害者實是被告及X的丈夫。



X稱很愛丈夫，辯方揭露X在內地與另一男子結婚且育有一女。X否認，最初聲稱該女兒是她男友的，及後才認是丈夫不想奶奶知道而隱瞞。辯方指X對丈夫殘忍，認識被告兩周後已有性行為，其後平均每周與被告開房約2至3次，X稱不記得。



辯方又直指X與丈夫結婚只為取香港身份證，最初X沒有告訴被告已婚，其後向被告稱與丈夫沒有性生活且不愛丈夫，X則稱被告講大話。辯方指X於2014年2月已計劃離開丈夫並與被告同居，同居後懷有被告骨肉，被告對她很好，打兩份工及帶她看婦產科。X反指被告得知她懷孕後性情大變且經常恐嚇她，令她很驚慌。



辯方又指X常問他拿錢，包括稱內地有親戚結婚，要被告給她1萬及以8000港元買金豬給親戚，又在女兒出世後要被告每月給6000至10,000港元，但X否認。辯方又指X想回丈夫身邊故不辭而別，且向丈夫稱懷有骨肉，X否認辯方說法。辯方又指2014年8月X對被告稱想維持雙方關係，可秘密交往，X稱忘記這樣說過。