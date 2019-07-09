喧嘩阻返學案表證成　龍心辯大聲說話因要惹關注

網絡紅人「龍心」林克霖及其前女友鄭芷琪，去年10月在東涌一間中學門外涉嫌喧嘩及阻礙他人進入該校，期間鄭涉嫌出手襲擊一名男生，兩人因此被控。林及鄭否認遊蕩導致他人擔心罪，鄭另否認普通襲擊罪，案件今(9日)續於西九龍法院審理。裁判官今裁定他們遊蕩及普通襲擊兩項控罪表證成立，鄭芷琪選擇不出庭自辯，「龍心」林克霖選擇作供。



林供稱案發時任職YouTuber，現已轉行做裝修工，他與鄭案發時是情侶及師生關係，因鄭想跟他學習做藝人及搞生意。林從鄭處得知，涉事中學的校譽甚差，因「全港唔接受嘅學生都會派去呢間學校」，這亦是他與鄭到該校原因，他們想向校長申請到校作學生操行演講。



林解釋他當時講粗口，因他案發前與鄭爭執，「語氣重咗少少」。當時學生也有用粗口侮辱他「有病就睇醫生」，他感到「唔舒服」，只想學生跟他道歉。至於當時為何要高聲說話，他說：「因為我係performance artist(行為藝術家)，有任何衝突，香港觀眾都一定有興趣，所以我要(用手機)capture呢個interaction，呢個過程我都要提高聲浪引起觀眾注意」。



他不覺得涉事張姓男學生受驚，因對方只是遭到鄭不受控制般扯住才不耐煩和憤怒，對方當時還輕鬆食外賣早餐。至於涉事莫姓女學生，林也認為對方沒受驚，只是如「茄喱啡」般站在一旁。林重申無用身體阻擋學生返學，他亦有千叮萬囑鄭不可動手動腳，「因為呢個係performance artist嘅操守，唔可以傷害任何人」。



控方今早傳召涉事莫姓女學生，莫稱她當日受驚，入學校後受驚流淚。她解釋：「因為我覺得佢哋(兩被告)精神失常，唔係正常人做嘅嘢，正常你都唔會喺一間學校門口大吵大鬧，我驚佢哋傷害我」。