逃犯條例：張宇人發信表明拒辭行會　指黨內紛爭不應公開討論

自由黨內部近日因對修訂《逃犯條例》立場掀內訌，自由黨榮譽主席田北俊公開促請身兼行政會議成員的自由黨主席張宇人辭去行會職務。張宇人昨晚(8日)向黨員發信，稱要求辭任行會理由不合理，指田做主席時處理《基本法》第23條立法，也有未能夠諮詢所有黨員意見及得出共識情況，當時田所用方法，與他過去數個月做法無異。



張指，明白黨內成員對某些事件經常有不同看法，對於黨內成員的和而不同，一直表示尊重，「以後我也會繼續堅持此態度，自己作為黨主席，參照該黨歷任主席的做法來處理具爭議事件。」



他指，6月9日晚的新聞稿僅稱「支持修訂《逃犯條例》」，無提及恢復二讀，當晚曾致電給黨內其餘三位立法會議員，當中易志明及邵家輝均認為需要立即發新聞稿，鍾國斌則對發新聞稿時間有猶豫，但其後無議員反對新聞稿內容或反對當晚發出。



對於是否成立獨立調查委員會，他指，從無斷然否決，只是務實分析調查範圍如何不偏頗及切實可行，「不會因為無從引證而淪為別人的政治工具」。



張又指，從未忘記在行會反映商界及市民意見，許多黨員致電或傳短訊表示支持他，黨員又指希望若黨以後有何紛爭應該內部解決，不應在公眾面前公開討論。

