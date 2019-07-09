逃犯條例：青發委與老年同行　張建宗領軍委員諷不年輕

修訂《逃犯條例》致社會嚴重撕裂，世代之爭互不相讓，港府今(9日)決定把青年發展委員會(青發委)進行大幅改變組成和運作模式，該委員會的主席為現年68歲的政務司司長張建宗。青年發展委員會委員吳思諾回覆查詢時指，委員會的主席及委員都不年輕，認為若政府希望聆聽年輕人意見，最起碼要降低年齡要求，並加入民主元素，以一人一票選出年輕人作為代表，重組委員會。



另一委員姚國威指，青發委原訂於6月及7月的會議及交流會，均因社會形勢全數取消，他承認委員會未能做到下情上達，工作只以事務為本，例如大會多是由小組委員會或部門報告，委員給予意見，甚至處理實習撥款申請等行政工作，未能有效提供空間給委員表達年輕人意見。他認為改組應從委員會功能入手，讓委員轉為「溝通型」集中處理青年意見，惟他亦慨嘆在意見碎片化及互不被代表的局勢下，諮詢架構實難收集意見。



青年發展委員會是由原來的青年事務委員會改組而成，事緣自2014年發生違法佔領行動後，問責團隊明顯未能與年輕人同行，故現屆政府上任後即稱施政重點之一是青年工作，卻選擇由張建宗擔任「總指揮」，才於去年把青年事務委員會升格做青年發展委員會。而委員會非官方委員的平均年齡為35歲，當中不乏政界新星及「富二代」，包括現年38歲的委員會副主席劉鳴煒、現年43歲的中西區區議員楊哲安，以及立法會主席梁君彥之子、現年41歲的梁宏正等。



至於通過青年委員自薦試行計劃獲委任的3人，為醫院管理局駐院醫生陳寶玲、香港體育舞蹈代表吳森雋，以及香港科技大學學生鄭康煥。而有關自薦計劃實是「換湯不換藥」，以另類方式吸納少數人進入委員會，自2017年起已推行三期招募，每次招募約20人。



另外，團體「文化同行」要求新一屆藝發局選舉全體委員由民選產生，並建議將此制度盡快全面推行至政府所有與行業相關的委員會。