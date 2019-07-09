方國珊套丁霸村地　須還地及賠地主82萬餘元

西貢區議員方國珊於20多年前與一名西貢業主簽約合作發展丁屋項目，向原居民買入「丁權」後，原擬在該處興建6間丁屋，但工程一直未能完成，至今只建成2間丁屋。原業主早前指該項目涉及「套丁」，以項目屬非法及未能如期完成為由，入稟要求法庭下令把該項目的土地連2間丁屋轉回業主名下，又指方國珊自2005年底起侵佔該土地，而向她索償。



高院原訟庭今午(9日)就案件頒發書面判決，判案中原告、已故地主何淑明的遺產管理人勝訴，現持有土地業權之人士要將之轉回原告名下。另外，法官裁定方國珊要就侵佔土地，向原告賠償82.3萬多港元。



法官判決指，在聽取方國珊作供後，認為她經常改變講法，並不是一個誠實可靠的證人。方在證詞上承認與死者何淑明是丁屋項目的聯合發展商，但在庭上就改口說自己僅是何的代理人。她更改口供內容，指此項目是其他同事處理。法官不接受她在庭上講，這只是「手民之誤」的說法。此外，方聲稱不知道項目性質，卻又承認投資了近1200萬港元，法官指其說法違反常理。



法官表示，本案的發展計劃，包含找男性原居民向政府虛假聲稱自己擁有土地業權，以申請興建丁屋，屬不合法協議。因此現在名義上由其他被告持有業權的土地，應該轉回原告方名下。而方國珊一直使用其中兩間已建好的丁屋，則屬非法佔用，須向原告支付等於租金收益的賠償。對於原告要求超過600萬港元的賠償，法官指為免原告方從非法建屋協議獲益，故在計算賠償時，只會以空地作為衡量標準，最終裁定原告只可從取回82.3萬多港元。

