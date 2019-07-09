水吧男涉強姦　辯方稱事主被誤會偷錢而誣衊

任餐廳水吧的32歲男子陳國禎，被指去年2月4至5日涉在旺角的家中，兩度強姦一名已婚的前女同事，及在違反她的意願下將她羈留在家中。案件今午(9日)在高院續審，女事主X作供。



辯方律師指X搬回夫家後不久，直至2014年11月，仍有與被告秘密交往且有性行為，X稱忘記了，辯方指至2016年7月兩人沒有接觸，及後兩人再恢復秘密關係，被告每月給X錢，兩人不時性交。辯方形容X是「一腳踏兩船，仲玩得好好」，被告及丈夫同時給她錢。X稱忘記有否收被告錢，承認該段時間有與被告性交，因被告稱要見女兒，否則把女兒的事公開，她便與被告見面，她否認一腳踏兩船，稱有向丈夫說過「阿禎(被告)有玩過我」。



辯方指至2017年8月底，X才提出不再與被告見面，因女兒已懂說話且會叫被告「爸爸」或「爸B」，她怕丈夫發現兩人關係。X否認因此拒見被告，指女兒當時對所有東西都會叫爸爸：「佢見到垃圾桶都叫爸爸。」辯方續指同年12月被告與X平均一周性交一、兩次，因X稱想「再生個BB」，案發前約4天兩人仍有性交。X稱不記得有說過想生BB，但承認有與被告性交，她自稱本案後有很多事情已忘記。



辯方續指約於案發前4天，被告與X性交後發現銀包及金錢被X偷去，他曾向警方報失，X誤會被告報警指她偷銀包，故與被告有積怨，故誣衊被告強姦她。X情緒激動並否認：「我無偷人嘢……點解講到咁」、「佢侵犯我，調轉嚟話我偷佢嘢……佢搞散我頭家」、「阿禎你同我行出來，點解講啲咁嘅說話……究竟有無公正」。