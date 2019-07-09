DSE放榜：學友社接338宗求助　近半情緒受困

中學文憑試放榜在即，考獲佳績的考生可鬆一口氣，成績未如理想的亦不要氣餒，應重整旗鼓計劃未來路向，除了升讀大學，現時亦有許多不同出路，包括升讀副學位課程、自資學位課程及職業導向課程，學生亦可考慮投身職場。學生若有情緒困擾，應找家長、老師及輔導機構求助。



學友社自7月6日起設立38條放榜輔導熱線： 25033399 ，截至今午(9日)4時，共接獲338個求助個案，當中近半表示感到情緒困擾。求助個案中，家長佔47%，整體查詢個案中，45%查詢放榜準備、37%查詢非聯招自資副學位課程及23%查詢聯招課程。



學友社指出，按考評局今天公布的文憑試成績統計，達聯招學士課程最低入學要求(即四科核心科目及一科選修課考獲33222)的考生有逾2萬人，遠高於資助學位數目，預計考獲最佳五科積點(獲33222)考獲20分或以上的考生，有較大機會獲教資會八所大學開辦的資助學士課程取錄，建議同學結合自身興趣、成績條件及課程收生情況，把握最後聯招改選機會。