逃犯條例：搞事四人幫愛攪局　三人曾赴外地唱衰修例

「搞事四人幫」常常聯手攪局，今次修訂《逃犯條例》爭議，港府原本5月將法案直上大會恢復二讀，至6月在多次大型遊行後決定停止修例工作，而「搞事四人幫」成員就多次遠赴外國唱衰香港及促外國「出手」關注香港。除人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英近日赴美攪局，被稱為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生5月亦曾赴德國，而外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘同月赴美加，行程間也有提及修例，二人其後曾被批評在外國「唱衰香港」，令人作嘔。



「民主阿婆」5月曾與立法會法律界議員郭榮鏗訪問德國，期間與德國國會副議長羅特及德國總理府外交政策辦公室總監拜格等人會面，訪德期間曾談及《逃犯條例》修訂，其後更引述對方稱考慮取消已與港簽訂的逃犯協議，以及修訂會影響在港投資。



「李漢奸」5月則與前立法會議員李卓人及羅冠聰等人前赴美加，期間曾在華盛頓會見美國國務卿蓬佩奧，又與美國眾議院議長佩洛西會面，行程中多次談及《逃犯條例》修訂，李還稱並非唱衰香港，「係唱真香港」。