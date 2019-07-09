生涯規劃教育成效差　九成受訪學生未上過相關網站

近年政府積極推動「生涯規劃教育」，希望助學生在升學選科或求職擇業時作出明智抉擇。然而有團體調查發現，有80%老師認為政府現有的生涯規劃配套措施不足夠，亦有近90%學生表示從未瀏覽過政府生涯規劃網站，團體認為反映教育局在宣傳和推廣上仍未足夠。團體又建議政府增加及鼓勵外間機構，吸引更多團體為學校組織提供更多種類及優質生涯規劃培訓。



香港文職及專業人員總會訪問10間學校老師及收集954份學生問卷，藉此了解學生對生涯規劃活動的意見及參與情況。調查表示，今年政府對生涯規劃網站進行改善，加設教育資源角和影片區。然而，即使有60%受訪教師表示曾向學生介紹相關網頁，但仍有89%學生表示從未瀏覽過相關網站。文專總會認為，網站雖內設有不同種類專區，但對於有意深入了解的用戶則未提供更多有用資訊。



調查又指，受訪學生所參與的生涯規劃活動中有72%是以分享會和講座為主要種類，而體驗式活動，如參觀工作場地及工作坊等，參與率均低於20%。調查中亦詢問老師和學生對學校如何改善生涯規劃配套措施的看法，分別有36%及20%受訪學生期望能夠增加生涯規劃的活動種類和次數，而在老師問卷調查中，大半數老師期望政府生涯規劃的種類和次數上能夠更廣泛。