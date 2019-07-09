阿王辣爆：政府施政太廢示威遍地開花　鄭若驊責無旁貸

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威和流血衝突，特首林鄭月娥今(9日)承認政府修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，重申條例草案已「壽終正寢」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興表示，政府以「壽終正寢」形容修例，相信在現屆政府任期內不會再推動，呼籲市民和學生勿再參與違法示威。王亦炮轟政府施政太廢，如律政司至今仍不檢控壹傳媒黎智英等多名公然參與違法佔領行動(佔中)的主要搞手，造成破窗效應，令暴力示威遍地開花，直斥律政司司長鄭若驊是責無旁貸。



王國興表示，自6月中以來，示威遊行已演變成暴亂，立法會被佔領破壞，警察總部遭兩度包圍，對香港聲譽造成很大影響。最新調查顯示，香港消費信心已跌至5年新低，一般市民於電視機往往只見到暴力衝擊鏡頭︰「大家都好唔開心，唔想睇電視、睇新聞直播」。王認為，政府既指修訂《逃犯條例》已壽終正寢，希望市民和學生勿再參與違法及暴力示威，尤其是游擊野貓式的十八區示威。



對於立法會受到破壞，王國興指代價不但是巨額維修費，立法會多個會議亦不能如期召開，包括審批撥款的財務委員會，結果令部分稅務優惠 、醫院重建及多項基建工程被拖延，使民生受影響。王又指，當日佔領立法會期間脫去面罩及口罩的男示威者有傳已離港，反映部分示威搞手鼓吹別人衝擊，留下爛攤子後自己就逃之夭夭，參與暴力示威的市民是被利用及出賣。



王國興又指，律政司執掌檢控權，必須向早前參加暴力示威的人追究刑事責任，以免造成破窗效應，變相鼓勵更多人作違法行為。王又點名批評鄭若驊沒有樹立法治權威，更縱容包庇黎智英等人，如包括黎在內的其餘39名佔中搞手仍未被檢控，直斥鄭「自廢法治」，要求鄭及政府勿再「廢噏」，盡快依法就違法行為提出檢控，否則社會難以重拾正軌。



讀者欲觀看《阿王辣爆》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



收看今集節目，請按以下連結： https://goo.gl/07TfzK



安裝「東網」APP

http://on.cc/redirect/oncc

