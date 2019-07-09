政Whats噏：禁電子煙唔收貨　建制派發還陳肇始重議

政府喺上年提出禁售電子煙、加熱煙同草本煙等另類煙草產品，禁止其入口、製造、售賣、分發同宣傳，引起全城反彈。建制派本來都希望以「公眾利益」為大前提，力撐政府做禁煙，擔心反對會動搖民心，但因為近日嘅政治風波，令建制派同政府不咬弦浮面。據悉，建制派已將禁煙草案發還食物及衞生局局長陳肇始，叫佢喺暑假墊高枕頭諗清楚，係咪繼續搞全禁喎。



政府喺今年2月就將《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》提交立法會首讀同二讀，當時已因為向來表明反對條例嘅批發及零售界議員、自由黨邵家輝出手，搞到差啲流會。到上月底、今年度最後一次法案委員會時，人民力量陳志全提出無約束力動議要求暫緩修訂並重新諮詢，喺邵家輝支持兼民建聯無代表下，順利獲得通過。



有資深建制派議員怒轟政府做事都唔先諮詢建制派，大家唔係聯盟合作，笑稱狀況似係「單戀」，反問點解要再刻意護航？佢又話反修例之後，大家重新評估現有政策立場，特別對具有爭議性項目再做研究，其中禁售加熱煙，發現有好多市民都食緊，擔心如果再硬推會有反效果。



綜合多方消息，建制派不同板塊都要求食衞局考慮抽起加熱煙，但因為呢項政策係政府高層共同決定，唔係陳肇始一個人話事，建制派明言叫政府自己審視吓民情自行決定。據悉，自由黨對禁電子煙已企硬反對，手握13票嘅民建聯亦開始動搖，連帶工聯會都話要考慮，再加上絕大部分泛民反對，草案能夠順利通過嘅機會率已經大跌至近乎零。



禁電子煙相關法案委員會主席嘅工聯會郭偉強，係最早提出要求規管電子煙，但佢話明顯班委員都唔支持全禁，坦言大家對禁電子煙係有共識，無乜人反對，加熱煙嘅分歧就特別大，當局應該考慮係咪可以分開處理，免得撼頭埋牆，建議喺時下局勢，政府或者做個公開諮詢，等市民發表意見，就好過夾硬嚟。



當初政府突然由規管，急轉軚要一刀切禁絕，早已令建制派議員不滿，但喺公共衞生議題下難以將反對聲音宣之於口，趁住局勢動盪，班議員就決定「我口講得心」，禁電子煙隨時被翹起！



