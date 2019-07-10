貿戰陰霾經濟不明朗　暑假東南亞團劈價一成吸客

暑假將至，又是一家大細出遊好時機，惟受外圍經濟不明朗及中美貿易戰等不利因素影響下，有旅行社指今年暑假報團人數按年少約百分之五，其中東南亞短線團更屬重災區，團費須劈價百分之五至一成吸客。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，今年首半年針對貿易戰而為中小企推出的支援基金獲批申請的金額，已相當去年全年總數，局方會和不同業界、專業團隊尋求辦法，令更多中小企受惠。



港人愛出遊，暑假更是出遊旺季，惟東瀛遊執行董事禤國全表示，全球經濟不明朗、中美貿易戰雖有緩和迹象但仍存在很多不明朗因素，加上股票市場低迷及社會氣氛低沉等，令港人「勒緊荷包」影響出遊心情。至目前爲止，暑假報團人數較去年同期減約百分之五，「暑假短線團一般會提早一個月報名，依家距離暑假仲有一兩個星期，但都未見人報團，人數確實比上年少。」



禤續說，當中以東南亞短線團最受影響，由於報團反應未如理想，團費也相應減價百分之五至一成吸客。至於長線團則暫未受到影響，他指日本長線團及澳紐長線團依舊是港人最愛，以澳洲加新西蘭八天團為例，每人團費約為兩萬港元，與去年相若，暑假出行的澳紐團現已爆滿。



新華旅遊總經理蘇子楊則表示，由於東南亞短線團的機位較多及機票便宜，今年團費較去年便宜一成。以泰國或韓國五天團計算，每人團費只需三千港元左右。暑假團暫時收客平穩，而因暑假期間不少學生需補習或有大量課外活動，家庭客未必清楚子女的時間表，展望未來一兩星期的報團人數會陸續增加。



金怡假期董事總經理葉慶寧指出，暑假長線團半年前已開始接受報名，現已成團準備暑假出發。由於香港飛往埃及開羅近年開通直航，可省卻往中東或歐洲轉機的時間，故今年最受歡迎的是埃及十一天團，每人團費為十五萬港元，與去年同價。



而邱騰華昨日出席活動後指出，旅遊業界反映最近的報團人數及酒店入住率較去年同期跌約百分之五至十。商經局於過去兩三個星期與不同商會、旅遊業界討論，吸納意見並重新審視工作，例如面對中美貿易戰，政府推出很多基金支援中小企的營商環境，而今年首半年支援基金申請的獲批金額已相等於去年全年總數，部分基金的撥款更超過兩億港元。局方往後會和不同專業團體尋求辦法，讓更多中小企受惠。