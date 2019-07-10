港產小畫家揚威日本　以藝術宣揚港式文化　

廟街街頭小食、雀仔街雀鳥巿場及高樓大廈組成的「石屎森林」街景，均能反映香港生活文化特色，多名香港「小畫家」以此為題材寫畫，以中國潑墨式畫法將之呈現在畫作之中，在日本神奈川世界兒童藝術雙年展中奪得3項大獎。評判團讚揚得獎作品以童真帶出香港地道生活文化。



兩年一度的日本神奈川世界兒童藝術雙年展有40年歷史，今年是第20屆。活動徵集4至16歲兒童的作品，內容不限。今屆有來自93個地區、逾2.7萬份作品參賽。大會選出40名國外特別大獎及350名入選獎。當中有9名香港學生的作品入圍，共奪得3項大獎及6項入選獎。



僅6歲的區子悠，作品題為「遊遊雀仔街」，奪得聯合國兒童基金會特別大獎；現年13歲的劉見以作品「石屎森林」，奪得聯合國教科文組織特別大獎 ；13歲張慇婷以作品「 廟街街頭小食」奪得日本青年協會特別大獎。評判團點評得獎作品大膽及生動，能夠反影出作者擁有強烈的觀察能力、自由奔放的筆觸及原創精神。



得獎的學生上周到日本出席頒獎儀式，並到當地的小學介紹香港及自己的得獎作品。相關作品由本月至明年3月，在日本15個地方展出，之後再到世界各地巡迴展覽。