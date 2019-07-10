逃犯條例：政府建制派關係破裂　多項爭議政策恐難通過

政府施政「離地」恃建制派佔議會大比數，經常以「數夠票」態度推新政策，迫使社會只能選擇要與不要。經修例一役後，政府與建制派現嫌隙，大部分具爭議政策恐需推倒重來或延遲推行，包括《國歌條例草案》、實施財政預算案以寬減稅務的《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》、「明日大嶼」填海計劃的中部水域人工島相關研究撥款均受影響。



《國歌條例草案》原定暑假休會前處理，但修例引發連串衝突，建制派為免再引起社會紛爭要求暫緩，政制及內地事務局同意於不在今個立法年度恢復二讀。原來已排在大會議程上的《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，因上月十九日大會流會、上月廿六日建制派「拉布」影響下，至今仍未能恢復二讀，故合資格可獲寬減薪俸稅、利得稅及個人入息課稅百分之七十五（上限為二萬元）的市民，或要待今年底才能受惠。



至於備受爭議的「明日大嶼」填海計劃，政府擬申撥款展開研究，惟社會各界反對聲音強烈，相信目前政治力量極低的情況下，建制派不會再「護航」，現屆政府任期內未必能展開研究。俗稱「垃圾徵費」的《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》亦因建制派拒收貨，有意「拉布」拖延審議至明年立法會任期完結，藉此令計劃推倒重來。