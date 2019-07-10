逃犯條例：求掌民意　政府太天真　改革又太遲

政府掌控民情失效，特首林鄭月娥難辭其咎，修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮盡顯政府失民心、欠民情、缺民意。林鄭月娥昨再認衰，並宣布多方面改善措施，包括各司局長重新審視轄下具爭議的政策；加強行政會議成員收集民意的功能；大幅改革包括青年發展委員會（青發委）在內的諮詢組織；以及透過民間力量建立對話平台等。各界批評，政府用以掌握民情的諮詢委員會早失效多時，甚至淪「分餅仔」，認為政府應展示政治胸襟，多招攬反對聲音進入諮詢委員會；有青發委成員更警告，若以為改組青發委就可解決問題是天真，建議委員會大會會議公開進行。



面對示威浪潮，林鄭月娥昨再次「跪低」認衰致歉，並表示會作出多方面改善，包括與多間大專院校學生會公開會面；加強行會成員收集民意的功能，如作出重大決策時，行會成員各自負責接觸不同群體，再向特首反映各界意見；制訂政策時要審時度勢、反覆推敲，不應以行政效率或過分目標為本的取態進行，各司局長需重新審視具爭議的政策措施，爭取更大社會共識。



政府現時為收集民意設立多個諮詢委員會，林鄭月娥昨表示，有關做法已經追不上時代要求，需全面改革，構建更多平等、互動、開放的平台，供不同持分者暢所欲言。政府會檢視現行大部分諮詢委員會的工作範圍及委任模式，尤其是青發委，需大幅改變其組成和運作模式，同時希望透過民間力量設立開放平等的對話平台，逐步解決社會深層次矛盾。



身兼行會成員的立法會議員葉劉淑儀認同行會應加強收集民意的功能，尤其現時民意變化多端，而在加強收集民意外，行會成員亦應加強對公眾解說，例如在修例事件上，金融界、商界的行會成員應多發聲，並向各自的界別解釋。



立法會議員區諾軒就指，政府以諮詢委員會收集民意的方式早已失效，否則不會爆發五年前的佔領行動。上屆及現屆政府均有吸取教訓立即進行改革，但因修例再度激起民憤。區認為，林鄭應展示政治胸襟，多招攬反對聲音進入各諮詢委員會，親自與年輕人對話，尤其是示威者，並反問如政府只吸納「聽你講、順你意」的人的意見有甚麼用。



對於政府表明會檢視諮詢委員會工作方式，本身是荃灣區議員的青發委成員林琳指，青發委成立約一年，時間不足以讓成員帶來成果，她關注改革委員會能否對症下藥解決社會問題。她又提及，很多青年問題均由民生議題衍生，如以為改組青發委就可以解決問題是天真想法，她反建議委員會大會可改為公開進行。