逃犯條例：林鄭願舉行無前設公開會議　九大專學生代表拒絕

行政長官林鄭月娥邀大學學生會會面被拒後昨再度「示好」，指願意將閉門會議變成公開對話，但希望會面是沒有前設下進行。不過，九間大專院校的學生會昨聯合回應，基於林鄭月娥未有滿足學界提出兩大對話條件，即承諾永不追究反對修訂《逃犯條例》示威者及會面須有市民、各界代表及傳媒在場，故現時絕無可能會面。



林鄭月娥昨承認，早前主動接觸中文大學和科技大學的校長，冀與相關院校的學生會交換意見，惟數間大學學生會均反對會面以閉門形式進行，反建議需公開對話。她明言，願意與學生代表公開對話，惟希望有關對話是在互相沒有前設的情況下進行，會盡快聯絡有關學生代表。



中大、科大、城市大學、理工大學、恒生大學、演藝學院、香港大學、浸會大學及教育大學等九間大專院校的學生會，昨日下午聯合拒絕林鄭的邀請，認為他們提出的條件只為雙方會面時能夠保持平等地位，以免淪為公關表演。



科大學生會外務副會長吳一鳴強調，會面必須有前設，即政府有必要正視市民五大訴求，包括不檢控示威者等，但警方仍大搜捕示威者，認為雙方難以會面。中大學生會會長蘇浚鋒則指，學界早前開出兩項對話條件，已表達對話誠意，又指學界不代表示威者，要求公開對話的目的並非只為公眾知情權，而是希望不同界別人士均能參與對話，讓政府聆聽各界意見。