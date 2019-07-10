東方日報A1：林鄭首認工作失敗　無法收拾亂局

反對修訂《逃犯條例》觸發的社會撕裂至今仍未平息，特首林鄭月娥昨日終承認政府工作完全失敗，重申修訂《逃犯條例》法案已壽終正寢。她承認五年前佔領行動至現時修例爭議，市民不滿是反映社會存在深層次問題，冀透過對話解決深層次矛盾。不過，她並無承諾設立獨立調查委員會，亦拒絕特赦示威者。民陣及多個泛民政黨都表明不會收貨，批評她完全無回應市民訴求，不排除再發起示威活動。外界普遍認為，林鄭及特區政府管治已完全癱瘓，林鄭威信盡失。



林鄭月娥昨在行政會議前見傳媒時承認，修例工作完全失敗，原因是政府工作做得不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度有偏差，強調所有相關工作已徹底、全面地停止，指有關法案已壽終正寢，「The bill is dead（草案已死）」。她重申，政府從無為上月十二日在金鐘的集會作「暴動」定性，這兩個字是警務處處長當時形容某些在前線用了自製武器去攻擊警務人員的行為，但她拒絕不追究和特赦所有涉嫌違反法律的人士，指違反香港法治精神，包括特首的任何人士都不可在現階段干涉警方的調查、律政司的檢控，甚至日後法庭的裁決。



對於外界要求就事件設立獨立調查委員會，林鄭並無承諾，僅稱監警會一致決定主動審視並還原事件真相，包括警方採取的相應行動有否缺失，爭取在六個月內完成，向她提交報告，而有關報告將會公開。她將全面改革目前的諮詢模式，又要求各司局長重新審視具爭議性的政策等。她又承認五年前佔領行動至現時的爭議，市民不滿是反映社會存在深層次問題，需要找出問題癥結，對症下藥，希望透過對話，解決深層次矛盾，修補社會撕裂。



被問到會否為修例事件下台，林鄭指下台不是一件簡單的事，自己仍有熱誠和承擔為香港服務，希望港人給予機會及空間，對於引起了近日的大風波，她再次真誠致歉。她指明白回應未能充分滿足要求，否認是面子問題，但作為政府要平衡很多因素後決定。至於個別市民因此事做出傷害自己的行為，她感到非常痛心，已動員非政府機構提供輔導服務，冀減低社會負面情緒。



不過，民陣及多個泛民政黨都認為林鄭未有回應訴求，無法收拾現時亂局，香港傷口未能愈合，表明不會收貨。民陣召集人岑子杰認為立法程序並無「壽終正寢」定義，更表明不排除再舉辦示威活動。



對於政府表示不追究和不檢控涉嫌犯法的示威者是有違法治精神，他質疑為何只對官員寬容，對表達意見的年輕人卻十分苛刻，又提到監警會的組成偏頗，令人感覺法律在警察前就會失效，要求成立獨立調查委員會，因委員會擁有傳召力，由法官主持，才可還原事件真相。



公民黨立法會議員郭家麒指，政府仍未回應外界的五個訴求，批評林鄭不負責任、轉移視線，特首、司局長及行會成員做錯事卻不用受罰，反而市民要在衝突中冒被打和檢控的風險。民主黨就批評林鄭完全無回應市民訴求，至今仍不願表明撤回條例，表示極度憤怒，特首及處理政策的司局長須問責下台。



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